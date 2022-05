Isis Valverde aproveita o dia com o filho em shopping

A atriz Isis Valverde passou o dia com o filho Rael em um shopping no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 17,Isis Valverde (35) aproveitou o dia ao lado do filho Rael (3) passeando em um shopping no Rio de Janeiro!

Sorrindo de mãos dadas com o pequeno, a atriz vestia um cropped azul e preto xadrez que combinou com as calças jeans. Rael estava uma fofura com um moletom amarelo e calças cinza.

Acompanhados da babá da Rael, a mãe aproveitou para fazer algumas comprinhas durante o passeio em família no shopping localizado na zona sul do Rio.

No último sábado, 14, Isis e Rael também curtiram um momento mãe e filho ao visitarem uma doceria. Os cliques super fofos foram postados no Instagram da artista.

