Isabelle abre o jogo e revela perrengue durante Festival de Parintins

A ex-BBB Isabelle Nogueira abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para responder dúvidas dos fãs sobre o festival do Amazonas

Isabelle Nogueira tirou um tempo de sua tarde nesta quinta-feira, 11, e revelou alguns segredos sobre os bastidores do Festival de Parintins. Respondendo perguntas de seus seguidores, a Cunhã-Poranga do Boi Garantido, publicou vídeos dos bastidores enquanto estava ensaiando para o evento, teste de fantasia, assim como uma particularidade sobre a sua preparação física.

A ex-BBB afirmou que só tinha tempo para fazer fisioterapia durante as madrugadas, já que é uma época em que sua presença é muito requisitada em diversos compromissos dentro e fora de Parintins. Inclusive, ela ainda comentou que "acelerou" os exercícios de preparação para a maratona dos dias de festival e que isso teve um efeito negativo sobre seu corpo.

"Fisio na madrugada foi um 'perrengue'. Era o tempo que eu tinha para tratar as dores (quadril, perna). Isso tudo aconteceu porque acelerei um processo (saída do confinamento) de musculação e ensaio. É necessário respeitar nosso corpo!", contou a ex-BBB.

Isabelle também mostrou que uma peça que faria parte de sua performance em uma das noites da celebração acabou não entrando na versão final por conta de algo inesperado: "Ia ter esse tambor, mas essa noite teve um imprevisto", disse a modelo.

Anteriormente nos stories do Instagram, logo após o festival, a cunhã-poranga mostrou os machucados no corpo por causa das apresentações. A ex-BBB mostrou as marcas após usar fantasias e alegorias pesadas. "Todo festival fico marcada. Tem cicatriz aqui, minha costa é cheia de marcas. Aqui tô ralada, minhas costas, pé, joelho, perna, coxa, tudo dói. Mas faz parte do processo, é uma grande loucura, mas bora lá continuar arrumando as coisas", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ISABELLE 🏹 (@isabellenogueiraoficial)

Matteus Amaral surge agarradinho com Isabelle Nogueira em viagem

Matteus Amaral usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para compartilhar algumas fotos ao lado da namorada, Isabelle Nogueira. Os dois se conheceram durante o BBB 24 e começaram a se relacionar na reta final do reality show da TV Globo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, eles aparecem agarradinhos em meio à natureza, durante uma viagem a Presidente Figueiredo, no Amazonas. "Pela segunda vez nesse lugar incrível! Presidente Figueiredo", disse o gaúcho na legenda. Nos comentários, Isabelle falou sobre o passeio com o amado.