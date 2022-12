Isabella Scherer relembra bastidores de Malhação e revela segredos

Atriz Isabella Scherer interpretou Clara durante ‘Malhação Viva a Diferença’, entre 2017 e 2018

A atriz Isabella Scherer (26), que também foi vencedora da oitava temporada do reality culinário MasterChef Brasil, participou do quadro “De Lado Com Fefito”, do UOL, e aproveitou para relembrar algumas coisas da época que integrou o elenco de “Malhação Viva a Diferença”, entre os anos de 2017 e 2018.



Quando foi perguntada se acontecia muita pegação nos bastidores entre todos os atores da novela, a atriz não poupou sinceridade. Isa relembrou uma história intrigante que envolvia seu ex-namorado da época.



“Meu ex era paranoico e dizia que todo mundo se pegava. Era bem tóxica a relação. E como eu não ia em nada, porque era uma relação em que eu não podia fazer nada, eu não sabia das coisas”, relatou a loira.



Mas ela se surpreendeu com sua descoberta. “Eu dizia: ‘lógico que ninguém se pega, tá viajando’. Um ano depois eu descobri que todo mundo se pegava e só eu não sabia”, contou a chef de cozinha, rindo.



Isa Scherer interpretou na trama Clara. Além dela, o elenco de uma das temporadas de mais sucesso contou com pessoas como Daphne Bozaski, Manoela Aliperti, Gabriela Medvedovski, Heslaine Vieira, Ana Hikari, Matheus Abreu, Bruno Gadiol, Giovanna Grigio, Juan Paiva, Gabriel Calamari, Lucas Penteado, entre outros.

Vale lembrar que Isa é mãe de dois gêmeos, Mel e Bento, nascidos no mês de agosto.

Veja a entrevista completa de Isabella Scherer para o ‘De Lado Com Fefito’:



Quarto dos gêmeos

Isabella Scherer usou as redes sociais para compartilhar os detalhes do quarto de seus filhos gêmeos, Mel e Bento. No feed do Instagram, a artista publicou algumas fotos e vídeos do ambiente, que está mobiliado com dois berços, uma cômoda e uma mesinha de madeira, além de uma poltrona e pufe. "Quartinho dos pequenusculos. Ficou a coisa mais linda né?!", escreveu ela.