Atualidades / Feliz aniversário!

Isabella Scherer parabeniza o namorado, Rodrigo Calazans, com linda homenagem: ''Que bom que você existe''

Isabella Scherer lembrou do início do relacionamento com Rodrigo Calazans ao celebrar o aniversário do amado

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 14h08

Isabella Scherer parabeniza o namorado, Rodrigo Calazans, com linda homenagem - Reprodução/Instagram