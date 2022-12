Isabella Scherer mostra flacidez na barriga após dar à luz gêmeos

Masterchef Isabella Scherer mostrou a maternidade real ao expor estética da barriga

A atriz Isabella Scherer (26) mostrou a maternidade real ao posar de top e mostrar como está sua barriga pós-parto.

A campeã do MasterChef mostrou que após dar à luz Bento e Mel, ficou com a barriga flácida e disse como estava se sentindo.

"Ainda me acostumando a usar cropped com flacidez", disse ela, enquanto fazia exercícios físicos com a barriga a mostra.

Após a primeira fala, ela tirou uma foto em frente ao espelho e mostrou mais de perto o excesso da pele no abdômen. "Olha como está", escreveu ela. O barrigão de grávida também foi algo bem falado e o tamanho impressionou os seguidores.

Os gêmeos nasceram em agosto e são frutos do relacionamento com o modelo e surfista Rodrigo Calazans. Após o nascimento dos dois, a loira colocou o diu como método anticoncepcional. Ela ainda afirmou que se surpreendeu porque achou que a colocação doeria mais, mas sentiu pouco incômodo.

Confira a foto de Isabella Scherer: