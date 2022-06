Isabella Santoni se declara para Caio Vaz: ''Obrigada por despertar minha melhor versão''

Após voltar das Ilhas Maldivas, atriz Isabella Santoni se declara para o namorado, Caio Vaz, com clique romântico no barco

Redação Publicado em 21/06/2022, às 12h35

Não é novidade que Isabella Santoni (27) e Caio Vaz (28) formam um lindo casal.

Na tarde da última segunda-feira, 20, a atriz derreteu corações ao escreveu um lindo texto falando sobre o relacionamento e da parceria que construiu com a surfista.

No registro, a loira recordou um clique romântico com o atleta, em que eles aparecem abraçados em meio a luz do sol, e aproveitou o momento para falar sobre a dinâmica do casal nos últimos meses.

"Voltamos depois de 50 dias de viagem! Mozão é parceria pura! Amo viver minha vida ao seu lado. Obrigada por despertar minha melhor versão, te amo!", declarou ela.

Ainda recentemente, Isabella Santoni e o namorado, Caio Vaz, decidiram aproveitar o Dia do Oceano para curtir um dia de surfe lado a lado. Nas últimas semanas, a atriz veio encantando as redes sociais ao mostrar toda sua beleza nos cenários paradisíacos das Ilhas Maldivas

Isabella Santoni se declara para o namorado com clique romântico no barco: