Isabella Santoni posta fotos inéditas do casamento para celebrar um mês da união

Isabella Santoni se casou com o empresário Henrique Blecher em cerimônia em junho deste ano, no Rio de Janeiro, e comemorou em seu Instagram

Isabella Santoni está toda feliz, curtindo a vida de recém-casada e foi às redes sociais nesta quinta-feira, 11, para lembrar um mês de seu casamento com o empresário Henrique Blecher. A atriz compartilhou algumas fotos inéditas do momento para marcar a data.

"Um mês do nosso sim", escreveu ela na legenda da postagem, cheia de imagens em que aparece vestida de branco, tanto na cerimônia, de noiva, quanto em sessões de foto antes dela. Em um dos cliques, Isabella mostra em destaque seu longo véu bordado com 3 mil pérolas, uma criação exclusiva da estilista Lethicia Bronstein. A atriz também posou cliques românticos com o amado.

A publicação recebeuu uma chuva de mensagens carinhosas dos fãs e amigos da artista: “Ahhhh seus lindos!!!! Saudade desse dia tão lindo”, escreveu uma, “Que lindezas que venham muitos e muitos dias como o dia do casamento de vocês foi muito perfeito”, desejou outra, “Que noiva linda! Felicidades ao casal”, disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Após quase um ano de relacionamento, Isabella e Henrique se casaram primeiro no civil, em maio deste ano. Em junho, o casal celebrou a união em cerimônia no Rio de Janeiro.

O marido da atriz é empresário e tem 47 anos, é formado em direito e fundador de uma empresa de investimentos. Ele é pai de duas filhas de relacionamentos passados e já foi casado com a atriz Emanuelle Araújo.

Isabella Santoni desabafa sobre experiência em sua lua de mel

Isabella Santoni usou as redes sociais para desabafar sobre a situação lamentável que encontrou ao visitar uma ilha, na Croácia - destino de sua Lua de Mel - que estava sendo afetada pela poluição.

Através de seu perfil no Instagram, Isabella dividiu alguns registros de bitucas de cigarro espalhadas pela praia da ilha de Vis. Em seguida, a atriz aproveitou para fazer um desabafo sobre a importância da preservação ambiental. Apesar de estar feliz por conhecer lugares paradisíacos, ela disse estar revoltada com a condição do local.