Isabella Santoni é trollada pelo namorado durante ensaio fotográfico

A atriz Isabella Santoni achou que iria ser pedida em casamento pelo namorado

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 21h28

Isabella Santoni(27) divertiu os seguidores ao contar que foi trollada pelo namorado, o surfista Caio Vaz (28).

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos de um ensaio fotográfico que fez com o amado, e durante as poses românticas, chegou a pensar que seria pedida em casamento.

"Se você acredita no amor, deixe um emoji abaixo. Não faça que nem o @caiogebaravaz e finja que ia me pedir em casamento enquanto o @neuronha fotografava o momento. (É sério, fui trollada kkkkk)", confessou ela na legenda.

Os internautas se divertiram com a situação e "tranquilizaram" a atriz. "Calma, não foi trollagem, é treino", disse uma seguidora. "Que susto, também achei que era pedido de casamento", escreveu outra. "Casa com ela, Caio", pediu uma fã. "Pede ele em casamento mulher. Caio tá devagar demais", aconselhou mais uma.

Recentemente, Isabella exibiu um momento que viveu durante um passeio em uma praia paradisíaca. A atriz publicou uma série de cliques em que ela aparece a beira-mar de águas cristalinas, com os pés em uma areia fofa e branquinha, enquanto usava um biquíni mínimo super estiloso que realçava o seu corpão escultural.

Confira as fotos do ensaio fotográfico de Isabella e Caio: