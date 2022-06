Isabella Fiorentino mostra foto de beijão no marido

Isabella Fiorentino curte festa na Itália junto com o marido e mostra fotos raras do casal

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 07h41

A apresentadora e modelo Isabella Fiorentino (45) esbanjou romantismo nas redes sociais na noite de quarta-feira, 1º. Ela apareceu trocando carinhos com o marido, o empresário Stefano Hawilla, durante uma festa luxuosa em Firenze, na Itália.

Os dois foram se divertir com os amigos e aproveitaram alguns momentos a dois. Nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto abraçada com o amado e também o registro de um beijão do casal.

No feed, a musa mostrou detalhes do seu look poderoso para a noite de gala e foi muito elogiada. “Linda demais”, disse um seguidor. “É muita elegância!”, declarou outro. “Diva é diva”, escreveu mais um.

Isabella e Stefano estão juntos há 17 anos e são pais dos trigêmeos Lorenzo, Bernardo e Nicholas.

Há pouco tempo, Fiorentino se declarou para o marido no aniversário de casamento deles. “Eu sou a mulher mais feliz do mundo ao lado dele! Stefano, te amo tanto que nem sei explicar”, disse ela.

Fotos de Isabella Fiorentino com o marido e mostrando seu look: