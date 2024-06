Isabeli Fontana relata experiência com ETs: "Ajudaram a voltar minha alegria"

Em participação de podcast, Isabeli Fontana surpreende e relata ter vivido experiência com extraterrestres; saiba o que aconteceu!

A modelo Isabeli Fontana surpreendeu ao revelar que já teve experiências com extraterrestres. Em participação do podcast Paranormal Experience na última quarta-feira, 12, a famosa trouxe o relato de seu contato com ETs e afirmou ter tido uma experiência positiva com os seres de outro planeta.

Na entrevista, Isabeli disse que teve um problema em sua bexiga curado pelos alienígenas. "Sou muito sensível com o que acontece no meu corpo. Eu senti que parece que entrou uma agulha no lado esquerdo do meu peito. Uma coisa que machucou um pouquinho, parecia uma sensação de agulha. Eu senti algo que parece que encheu meu pulmão. Deu uma energizada absurda. Acredito que foram eles - os greys", relatou a modelo.

Segundo ela, após o contato, sua vida passou por uma grande mudança. "Eles ajudaram a voltar a minha alegria, a minha felicidade. Foi no astral", afirmou Isabelli, que completou: "Nunca mais tive problema na bexiga".

A famosa ainda relatou seu primeiro contato com os extraterrestres por comunicação telepática. "Isso foi em 2002, eu estava grávida do meu filho, eu estava em Nova York, na minha casa. (...) Aquela intuição: 'Vai na janela.' Nunca fiz isso. Olhei para cima e era uma nave espacial", contou a modelo.

Isabeli disse que o sexo de seu bebê também foi revelado pelos ETs: "Eles na hora fizeram o símbolo masculino, a flecha para cima. Eu mesma fiquei: 'Uau, nossa, me comuniquei com uma nave espacial'", contou ela.

Isabeli Fontana se casou com Di Ferreiro em cerimônia espiritualizada

A espiritualidade sempre esteve presente na vida de Isabeli Fontana. Em 2016, a modelo se casou com o cantor Di Ferreiro em uma cerimônia espiritualizada, realizada em uma ilha das Maldivas.

O casamento aconteceu no resort de luxo Soneva Fushi, localizado na ilha Kunfunadhoo, no atol de Baa, nas Maldivas. Na época, a modelo internacional não se cansou de fazer declarações ao amado. “Foi, realmente um sonho”, descreveu Isabeli, emocionada.

Em uma viagem romântica a dois, o evento não contou com convidados e familiares, mas teve muito romantismo. Isabeli e Di chegaram em barcos diferentes e desembarcaram em um banco de areia.

Ela usava um vestido off-white de tule francês, exclusiva criação da Água de Coco por Liana Thomaz. A peça contava com 10000 cristais Swarovski, além de 30000 canutilhos, criando folhagens estilizadas. O vestido levou quatro meses para ficar pronto e foi bordado por quatro profissionais. Já o roqueiro desceu do barco usando um terno branco de linho da Coca Cola Clothing.

A cerimônia apenas pôde ser vista pelos profissionais do hotel e quem estava registrando o evento. Ao som tribal dos atabaques da banda local Downtown Boduberu Group, eles trocaram as alianças e juras de amor.

“É tudo muito espiritualizado. Nos votos, eles valorizam os cinco sentidos”, explicou Di. “Fechamos os olhos para sentir o vento e ouvir o mar. Depois, observamos ao redor. Terminamos com um brinde”, detalhou a paranaense.

A modelo ainda comentou sobre o visual da ilha, que foi muito importante para compor o clima encantador. "Durante todo o casamento tivemos a bênção da natureza: um pôr do sol maravilhoso, chuva, arco-íris, plânctons, que são aqueles micro-organismos que flutuam e brilham na superfície da água, e até estrela-cadente", disse a famosa, que já planejava realizar uma cerimônia religiosa na igreja, mas desta vez no Brasil e com a presença de familiares e amigos.