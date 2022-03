Isabeli Fontana celebra encontro com Serena Williams em Paris: ''Tô me achando''

Modelo Isabeli Fontana tietou a tenista Serena Williams na Semana de Moda de Paris e postou registros do momento nas redes sociais

A modelo Isabeli Fontana (38) teve a sorte de encontrar ninguém menos que Serena Williams (40) em evento em Paris!

A famosa brasileira tietou a tenista em desfile da Semana de Moda de Paris e não poupou elogios ao celebrar o momento nas redes sociais. Em seu feed no Instagram, ela compartilhou cliques do encontro com a diva do esporte. Em uma das fotos, a modelo surgiu beijando a atleta.

"Que noite. Desculpe, mas tenho que compartilhar. Serena Williams é um ser incrível cheio de luz e bondade! Agora sou fã em dose dupla", começou escrevendo. "Tô me achando taaaaah. Éeeeeee!", brincou ainda.

"Ela é muito M-A-R-A-V-I-L-H-O-S-A. Um ser com uma Aura de Luz tão brilhante que você quer ficar perto, abraçar e até agarrar se ela deixar, sabe?!!! Não me controlo!!! Uma energia que brilha muito alto!", declarou Isabeli Fontana.

Isabeli Fontana recorda cliques com Di Ferrero

Em clima de romance, Isabeli Fontana relembrou fotos com o amado, Di Ferrero (36) e declarou seu amor pelo cantor. “Você sabe que esse é meu dia favorito do ano, e que é raríssimo estarmos juntos, mas o que nos salva é que podemos comemorar duas vezes”, disse ela. “Pena que dessa vez você não está aqui comigo, é maravilhoso saber que mesmo em países diferentes, estamos conectados e juntos de verdade, te amo, feliz valentines”, completou.

Confira o encontro de Isabeli Fontana e Serena Williams: