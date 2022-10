Atualidades / ENCONTRO DE MILHÕES!

Isabel Teixeira revela admiração por Claudia Raia e celebra encontro com a atriz

Isabel Teixeira participa do programa ‘Decora: Vida de Novela', do GNT, junto com Claudia Raia e se declara para a atriz nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 15h32