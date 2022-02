Irritado, Tierry se pronuncia sobre boatos de noivado com Gabi Martins: ''Insistem em querer nos expor''

Cantor Tierry se revoltou com notícias de que teria reatado seu relacionamento e noivado com a ex-BBB Gabi Martins

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 08h10

O cantor Tierry (32) usou suas redes sociais para negar os rumores de que teria reatado com Gabi Martins (25).

O sertanejo se pronunciou para esclarecer rumores a respeito de um suposto noivado com a ex-BBB. Em seu Twitter, na quinta-feira, 03, ele surgiu irritado com as notícias falsas e reclamou da imprensa, alegando que teria sido um dos motivos do término da relação.

"É fake news para todos os lados", começou escrevendo em post na web.

"Eu e a Gabi não estamos noivos! Nos encontramos por que sempre houve uma vontade mútua de ajustar e nos dar uma nova chance. E isso aconteceria se deixassem a vida da gente em paz! Mas o tempo inteiro insistem em querer nos expor de forma mentirosa em troca de like", disparou o dono do hit Cabeça Branca.

"Chega dessa perseguição!", pediu ainda Tierry.

"Eu não preciso e nem quero ficar dando declaração, para sites, de cada passo da minha vida. Não faço questão de aparecer em site de fofoca! Entendam e respeitem! Sou música! Parem de criar e qualquer dúvida serão sanadas por minha assessoria. Boa tarde", finalizou Tierry.

Tierry e Gabi Martinsterminaram o relacionamento em janeiro. Os dois foram vistos juntos no fim do ano, trocando beijos em um hotel no Rio de Janeiro. O ex-casal assumiu o namoro publicamente em novembro de 2020, mas terminaram em agosto do ano passado. Na sequência, eles reataram.

Confira o pronunciamento de Tierry sobre boatos de noivado com Gabi Martins:

Eu e a Gabi NÃO estamos noivos! Nos encontramos por que sempre houve uma vontade mútua de ajustar e nos dar uma nova chance. E isso aconteceria se deixassem a vida da gnt em paz! Mas o tempo inteiro insistem em querer nos expor de forma mentirosa em troca de like. — Tiehit - O Pai das Crianças (@tierry) February 3, 2022