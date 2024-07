Irmão gêmeo de Yuri Lima toma atitude em rede social após Iza expor traição

A cantora Iza anunciou o fim de seu relacionamento com Yuri Lima. Diante da repercussão, o irmão gêmeo do craque, Yan Lima, mudou suas redes sociais

A cantora Iza usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para anunciar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima e postou um vídeo contando que teve acessos a conversas do jogador de futebol com outra mulher. Diante da repercussão, o irmão gêmeo do craque, Yan Lima, precisou mudar suas redes sociais.

Até a noite de ontem, Yan, que trabalha como fisioterapeuta, tinha um perfil aberto nas redes sociais e interagia com os seguidores nos comentários. Após a publicação de Iza, ele decidiu bloquear os novos comentários e, em seguida, optou por fechar seu perfil, limitando suas publicações aos antigos seguidores.

Yan Lima tranca perfil no Instagram

Yuri Lima se manifesta após Iza expor traição

A traição foi descoberta pelo jornalista Leo Dias, que encaminhou as provas para Iza. O jornalista tentou entrar em contato com Yuri Lima, que respondeu as mensagens às 2h da manhã desta quinta-feira, 11, e assumiu a culpa. Segundo o portal, as mensagens foram editadas. Inicialmente, o atleta do Mirassol disse que "Ela não merecia passar por isso".

“E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", continuou.

Em seguida, confessou: "Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar putaria. Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes”.

Vale lembrar que ela assumiu o relacionamento publicamente em fevereiro de 2023 e confirmou a gravidez em abril deste ano.