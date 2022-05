Irmão faz desabafo após pedido por fotos de Rodrigo Mussi: "Mais respeito"

Diogo Mussi criticou os pedidos de foto e pediu que os fãs respeitam a recuperação de Rodrigo

O irmão de Rodrigo Mussi(36) fez um desabafo no Instagram neste sábado, 7., envolvendo a recuperação do ex-BBB, que sofreu um acidente grave de carro no final de março.

No Stories, Diogo Mussi contou que algumas pessoas estão pedindo fotos do ex-participante do BBB 22, que está em processo de reabilitação após deixar o hospital, e pediu que os fãs respeitem esse momento.

"As pessoas precisam ter mais senso antes de pedir imagens do meu irmão, que foi extubado há pouco mais de 15 dias. Se você realmente gosta do Rodrigo, respeite", disse ele.

Em seguida, Diogo explicou que Rodrigo está se dedicando bastante a sua recuperação, mas o processo é lento. "A reabilitação leva tempo e está sendo muito árdua para ele, que se esforça, diariamente, para alcançar o objetivo. Mais respeito, por favor", completou.

Rodrigo sofreu um acidente de carro no dia 31 de março e precisou ficar alguns dias internado. No dia 28 de abril, o ex-BBB recebeu alta hospitalar e começou sua reabilitação. A família do gerente comercial vem atualizando os fãs sobre sua recuperação, e na última quinta-feira, 5, Diogo informou que ele prefere não aparecer por enquanto.

"Em consulta de rotina, Rod passou com a oftalmologista, tendo feito vários exames. Também fez fisio e terapia ocupacional. Ele está progredindo bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na sua reabilitação."

