Irmão de Zezé Di Camargo defende Graciele de acusações: 'Sabe quem foi'

Diante de acusações contra Graciele Lacerda, irmão de Zezé sai em defesa da cunhada e revela que sabem de muita coisa nos bastidores

O irmão de Zezé Di Camargo, Wellington Camargo, saiu em defesa da noiva do sertanejo, a influenciadora Graciele Lacerda. Diante das acusações feitas por alguns familiares contra a musa fitness, ele mostrou que está do lado do casal.

Na rede social, enquanto respondia alguns internautas, Wellington Camargo acabou revelando sua opinião sobre as polêmicas criadas em torno da jornalista, que está sendo acusada de ter criado um perfil fake para atacar os filhos de Zezé. O irmão do cantor não apenas defendeu a cunhada, como também prometeu que em breve a verdade aparecerá.

"O que estão fazendo com a minha cunhada e o meu irmão é uma maldade muito grande. Até um bandido, assassino e estuprador é inocente, até que se prove o contrário. A verdade vai vir. Todo mundo já sabe quem foi que fez isso, só que não podemos falar ainda. Eu não admito que se intrometem na felicidade dos outros", disse ele.

"Pode falar o que quiser. Não estou nem aí. O negócio não é ela, e, sim, vocês! Ela jamais faria isso. Não a defendo por ser esposa do meu irmão, não. Mas por saber quem ela é, e saber que meu irmão está feliz", disparou falando sobre Graciele.

Ainda nos últimos dias, a irmã do artista, Luciele Di Camargo, também se pronunciou misteriosamente sobre o caso. Ela postou um vídeo com uma mensagem subliminar e Graciele Lacerda reagiu à publicação.

Na quinta-feira, 09, a noiva de Zezé Di Camargo fez um longo desabafo prometendo e revelando detalhes do que está acontecendo com ela desde que está sendo acusada de ter feito um perfil fake.

Wanessa e Camilla Camargo pedem o fim das polêmicas

Em um desabafo publicado na noite desta quarta, Wanessa e Camilla Camargopediram o fim das especulações envolvendo a família. "Antes de mais nada, queríamos deixar claro que somos uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai, uma mãe e seus filhos. Independente desse amor incondicional que temos tanto pela nossa mãe, quanto pelo nosso pai, e o respeito que a gente tem, e eles sabem, as pessoas podem questionar, mas ambos sabem do amor e do respeito que temos por eles, está rolando uma coisa muito injusta com relação ao nosso pai", começou a Camilla.

Wanessa seguiu: "Estão desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade. Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente, me acolheu e me abraçou. Sei que ele fez isso com a Ca, sei que ele fez isso com o Igor. Ele faz. Essas pessoas e veículos midiáticos que estão se aproveitando de polêmicas, das pessoas julgando e apontando o dedo como se elas fossem perfeitas... Não façam isso, porque não é justo! Meu pai é um pai extremamente carinhoso, extremamente generoso com todos, alicerce de todo uma família", garantiu.