Irmão de Rodrigo Mussi revela que foi bloqueado pelo ex-BBB: "Vida que segue"

Diogo Mussi respondeu as dúvidas de alguns fãs e surpreendeu ao revelar que foi bloqueado pelo irmão, Rodrigo Mussi

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 11h03

Na última terça-feira, 5, o irmão de Rodrigo Mussi (36), Diogo Mussi, usou as redes sociais para responder as perguntas de alguns seguidores, e surpreendeu ao revelar um climão familiar.

Um seguidor de Diogo usou a caixa de perguntas do Instagram para perguntar: "Você acha que falta reconhecimento do Rodrigo com você?", e logo foi respondido por Diogo, que disse: "Prefiro não comentar essas coisas para que não haja interpretações ou especulações".

Diogo, que durante o período em que Rodrigo Mussi ficou internado em estado grave fiou responsável por divulgar o quadro de saúde do irmão, continuou respondendo algumas questões de seus seguidores.

"Você e o Rodrigo não se seguem mais?", perguntou um internauta, que logo foi respondido pelo advogado:"Muitas perguntas assim. Não entrar no mérito, mas é isso, bloqueado lá, bloqueado cá e vida que segue. Não vou mais responder nada sobre o Rodrigo, espero que compreendam", revelou.

Outro seguidor de Rodrigo aproveitou a caixa de perguntas para deixar um elogio: "Diogo, você foi maravilhoso no processo do Rodrigo, eu vi muita força em você. Parabéns", disse.

Em seguida, Diogo respondeu: "Obrigado, de coração. Reconhecimento é para poucos, infelizmente! Mas seguimos", alfinetou.

Irmão de Rodrigo Mussi revela climão familiar:

Foto: Reprodução / Instagram