Irmão de Rodrigo Mussi nega possibilidade de reconciliação: ''Não quero mais contato''

Conversando com os seguidores, irmão de Rodrigo Mussi diz que não pretende se reconciliar com o ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 12h59

Nesta quarta-feira, 13, Diogo Mussi voltou a conversar com os seus seguidores e mais uma vez falou sobre a briga com o irmão, Rodrigo Mussi (36).

Ao ser questionado sobre uma possível reconciliação, Diogo negou a possibilidade.

"Tem chance de se reconciliar com o Rodrigo?", perguntou o internauta. "Não. Feliz por ele estar vivo e bem. Mas não quero mais contato. A não ser que haja uma mudança radical", disparou ele.

O advogado continuou e ainda citou o outro irmão, Rafael, que aparentemente também se desentendeu com o ex-BBB.

"Mas como ele [Rodrigo] disse que 'não é nada grave', imagino que as coisas continuem assim. Eu e o Rafael já imaginávamos esse caminho", concluiu.

RODRIGO MUSSI ESCLARECE BRIGA COM O IRMÃO

Rodrigo Mussi abriu o seu coração durante a sua estadia na CARAS Inverno: Campos do Jordão. O ex-BBB conversou com a TV CARAS e falou sobre o desentendimento com Diogo Mussi.

"É coisa de irmão, a gente sempre teve essas briguinhas. Ele foi fundamental para mim no acidente, foi muito bacana, só que tem as coisas que a gente tem, coisa de irmão, mas não sinto que é algo grave", explicou ele.