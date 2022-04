Irmão de Rodrigo Mussi diz que o ex-BBB teve 'dia mais lúcido' até o momento: ''Orgulhosos do nosso guerreiro!''

Ex-BBB Rodrigo Mussi segue no hospital e está 'sorridente e falante'; o gerente comercial ganhou homenagem no 'BBB - A Eliminação'

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 09h09

O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) segue se recuperando após acidente de carro e as notícias são cada vez melhores!

O novo boletim médico, divulgado pelo irmão do gerente comercial, Diogo Mussi, na noite de quarta-feira, 27, diz que o brother está sorridente e falante.

"O dia mais lúcido do Rod até o momento. Sorridente e falante, fez a fisio, fono e se alimentou muito bem. Agora, aguardamos a alta do HC para que inicie sua reabilitação intensiva. Estamos muito orgulhosos do nosso guerreiro!", escreveu Diogo Mussi.

No último comunicado sobre Rodrigo, Diogo revelou que ele terá alta em breve e que foi a primeira vez que falou sobre o sobrinho recém-nascido.

Mussi foi homenageado durante o reencontro dos brothers no programa BBB - A Eliminação. Os confinados no BBB 22 se reuniram na noite de quarta-feira, 27, e só faltou Rodrigo. Como forma de homenagem, a equipe reparou um VT dos melhores momentos do segundo eliminado do reality global. "Rodrigo Mussi está se recuperando do acidente que sofreu. Recentemente, inclusive, ele começou a reabilitação e está evoluindo muito a cada dia. Todo o nosso carinho e nossa torcida por você, viu, Rodrigo?", disse Ana Clara Lima (25). Os ex-BBBS bateram palmas e gritaram o nome de Rodrigo várias vezes.

Eslovênia revela que conversou com Rodrigo Mussi

Na quarta-feira, 27, Eslovênia (25) revelou que conversou com Rodrigo Mussi ao responder pergunta de um fã. "Falei com o Rô hoje. Escutar a voz dele foi bem especial...Ele vai ficar 100% logo, logo! Cuida aí, hein, Rodrigo!!!", disse a modelo.

Vale lembrar que Rodrigo sofreu um grave acidente no dia 31 de março após sair de um jogo de futebol em São Paulo. Ele estava em um carro de aplicativo que acabou batendo contra um caminhão. Sem cinto, ele foi arremessado do automóvel e precisou passar por algumas cirurgias na cabeça e perna no Hospital das Clínicas.

Confira a atualização sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi: