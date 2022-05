Irmão de Rodrigo Mussi diz que o ex-BBB 'prefere não aparecer por enquanto'

Em recuperação do acidente que sofreu, o ex-BBB Rodrigo Mussi não quer aparecer nas redes sociais por enquanto

O irmão de Rodrigo Mussi (36) atualizou o quadro de saúde do ex-BBB nesta quinta-feira, 5.

Através do Stories do Instagram, Diogo Mussi contou que o gerente comercial segue se recuperando do acidente de carro que sofreu no final de março, e por enquanto, ele não quer aparecer na web.

"Em consulta de rotina, Rod passou com a oftalmologista, tendo feito vários exames. Também fez fisio e terapia ocupacional. Ele está progredindo bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na sua reabilitação", disse ele na postagem.

Inquérito concluído

Nesta última quarta-feira, 4, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que apurava o acidente de carro envolvendo Rodrigo Mussi.

Segundo o portal G1, o delegado que presidiu as investigações, Júlio César dos Santos Geraldo, indicou que o motorista de aplicativo Kaique Reis, de 24 anos, foi imprudente. Além disso, também foi apontado excesso de jornada de trabalho não fiscalizada pelo aplicativo de transporte individual.

O motorista estava há dias cumprindo longas jornadas de trabalho. Ele ainda informou que o motorista não será indiciado porque lesão corporal culposa é considerado um crime de menor potencial ofensivo.

