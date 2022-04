Irmão de Rodrigo Mussi dá recado para fãs em nome do ex-BBB: ''Disse que sente muita falta''

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, atualizou sobre estado de saúde do ex-BBB e repassou recado dele para os fãs

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 09h08 - Atualizado às 09h40

O irmão de Rodrigo Mussi (36) atualizou os fãs sobre o estado de saúde do ex-BBB!

Diogo Mussi usou suas redes sociais para passar um recado em nome do gerente comercial, que participou da edição deste ano do Big Brother Brasil.

Na noite de quinta-feira, 28, após post que deu a entender que Rodrigo Mussi estaria com celular ao deixar o Hospital das Clínicas e seguir para reabilitação, Diogo falou sobre a recuperação do irmão depois do grave acidente de carro no dia 31 de março.

"Ainda não é o Rodrigo por aqui. Desculpa causar essa frustração. Acompanhei toda a transferência do Rodrigo. Ele tá numa estrutura de primeiro mundo. A reabilitação dele vai ser um sucesso, a gente tem certeza disso", começou falando nos Stories de seu Instagram.

Na sequência, Diogo fala em nome do irmão, que garantiu que vai se esforçar para a recuperação. "Rodrigo pediu pra dizer para vocês, fãs, que não está sendo fácil. Ele está lá há mais de 25 dias. Disse também que vão ser semanas intensas e difíceis, mas que ele vai se esforçar e se dedicar ao máximo para estar recuperado. Disse também que sente muita falta da interação com vocês e, principalmente, do carinho, e que em breve já vai poder pegar o celular e interagir com vocês", finalizou.

A influencer Viih Tube (21) também esclareceu que Mussi ainda não tem acesso ao celular, por meio da página dele. "Meus amores, com a notícia que o Rodrigo teve alta, as pessoas interpretaram como se ele tivesse com o celular dele de volta, mas ele ainda não pode ter 100% acesso porque ainda está confuso com muita coisa e causa muita ansiedade. As vezes que ele tem acesso são com a autorização dos médicos e do Diogo", disse a loira, que assumiu as redes sociais de Rodrigo para ajudar a família.

"Muitos amigos ligando por aqui e felizes querendo falar com ele, respondi alguns amigos que conheço, mas sendo sincera não me sinto confortável respondendo pelo Insta dele, por isso estou comunicando por aqui, e assim que não for mais eu administrando pode deixar que ele conta pra vocês aqui."

Rodrigo Mussi é homenageado pelos ex-brothers

Rodrigo Mussi foi homenageado durante o reencontro dos brothers no programa BBB - A Eliminação. Os confinados no BBB 22 se reuniram na noite de quarta-feira, 27, e só faltou Rodrigo. Como forma de homenagem, a equipe reparou um VT dos melhores momentos do segundo eliminado do reality global. "Rodrigo Mussi está se recuperando do acidente que sofreu. Recentemente, inclusive, ele começou a reabilitação e está evoluindo muito a cada dia. Todo o nosso carinho e nossa torcida por você, viu, Rodrigo?", disse Ana Clara Lima (25). Os ex-BBBS bateram palmas e gritaram o nome de Rodrigo várias vezes.

Confira a postagem do irmão de Rodrigo Mussi: