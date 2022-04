Irmão de Rodrigo Mussi atualiza sobre quadro do ex-BBB: "Melhora significativa"

Rodrigo Mussi sofreu acidente de carro na madrugada da última quinta e está na UTI

Caras Digital Publicado em 03/04/2022, às 15h19 - Atualizado às 15h57

O irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi (36), Diogo Mussi atualizou os fãs sobre o quadro clínico do irmão hoje, 3.

Segundo ele, o Rodrigo teve uma melhora significativa nas últimas 24 horas mas segue na UTI apesar da evolução clínica.

Além da nota em suas redes sociais, Diogo Mussi gravou stories agradecendo as energias positivas que estão enviando e se mostrou confiante com as reações do irmão: "Obviamente que a lesão ainda é delicada, o estado ainda é considerado grave. Mas ele tem melhorado muito, ele não teve piora. Pressão intracraniana controlada... Então o despertar dele vai ser mais lento, por conta da gravidade da lesão. Então a extubação não tem a expectativa de ocorrer hoje, por exemplo. Vai depender muito do despertar do Rodrigo, mas a expectativa é muito boa", disse ele.

"O Rodrigo sempre está em intervalos entre sobreviver e ser feliz, né? A vida dele é assim, e ele é um guerreiro. Ele vai levantar, ele vai sair andando, eu tenho certeza! Eu quero que vocês acreditem nisso e que deem muita força, muito amor para esse cara! Ele merece, ele é feliz e ele ama viver! Como diz o Rafinha, ele tem sede de viver! E isso vai acontecer nos próximos dias!".

Rodrigo sofreu um acidente de carro na última quinta feira, enquanto voltava do estádio após ter assistido a final do Campeonato Paulista no estádio do Morumbi. Além das duas pernas que tiveram fraturas expostas, ele também teve traumatismo craniânio. Em decorrência dessas lesões, ele passou por duas cirurgias.