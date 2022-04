Irmão de Rodrigo Mussi atualiza estado de saúde do ex-BBB: ''Vamos continuar''

Irmão de Rodrigo Mussi atualiza estado de saúde do ex-BBB e afirma que as próximas horas são importantes para sua melhora

Redação Publicado em 02/04/2022, às 10h22

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi (36), atualizou na noite de sexta-feira, 1, o estado de saúde do ex-BBB.

Através do Instagram Stories, o Digo Mussi informou que o quadro do modelo é estável e que as próximas horas são importantes para sua melhora.

"Após reunião com excelentes médicos do HC, fomos informados de que o Rod está estável e que as próximas horas são importantes para sua melhora. O próximo boletim médico será apenas amanhã à tarde! Obrigado pelas orações, vamos continuar! Muito obrigado por tudo! O Rod vai se recuperar!", escreveu ele.

Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro em São Paulo:

Na noite da última quinta-feira, 31, Rodrigo Mussi (36) sofreu um acidente de carro! O ex-participante do BBB 22 foi arremessado para fora do veículo, sofreu traumatismo craniano e passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Kaique Faustino Reis (24), motorista de aplicativo que levava o ex-BBB no banco de trás do carro, disse em entrevista para a TV Globo que ele "dormiu ao volante''.

Rodrigo Mussi recebe energias positivas de famosos:

Celebridades e artistas se comoveram com a notícia do acidente de Rodrigo Mussi e deixaram recados desejando a recuperação do ex-BBB. O próprio Tiago Abravanel postou nos Stories de seu Instagram uma mensagem pedindo boas vibrações ao amigo de confinamento: "Estamos com você sempre! Muitas energias positivas! Bora Rodrigão". Artistas como Anitta, Ana Clara Lima, Fernanda Paes Leme, Neymar Jr. e ex-BBBs também escreveram mensagens de carinho na web.