Irmão de Rodrigo Mussi abre o jogo sobre o desentendimento com o ex-BBB

25/07/2022

Nesta segunda-feira, 25, Diogo Mussi participou do podcast LinkPodcast, no YouTube, e deu detalhes sobre seu desentendimento com o irmão, Rodrigo Mussi (36). O dois pararam de se falar e se bloquearam nas redes sociais pouco tempo após o ex-BBB deixar o hospital em que se recuperava de um grave acidente de carro, que aconteceu no fim de março.

"Em nenhum momento eu falei Rodrigo, as pessoas que interpretaram, mas tudo bem. Falei sobre ingratidão, ali já pescaram. Ali ele me bloqueou, mas eu já tinha bloqueado no WhatsApp, porque a gente tinha discutido. A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e de se relacionar, e eu vim do mesmo lugar. É importante voltar um pouquinho, porque no BBB eu já fiz muito por ele. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado ou se tinha saldo... desculpa, não sou Jesus Cristo, vou esperar algo em troca, que é reciprocidade", disse o advogado.

Na entrevista, Diogo explicou que não houve um motivo para a briga, mas ressaltou que a dificuldade de relacionamento cooperou. Ele explicou que imaginava que após tudo que eles passaram, ficariam próximos. "Eu fantasiei algumas situações comigo, Rodrigo, Rafael e meu filho [Luca, de 3 meses]. Achava que poderia ter uma mudança drástica em relação à família, a ele se relacionar, mas não aconteceu. Falei 'se ele não quer ter uma relação de irmão, vamos ver se ele me ajuda profissionalmente'. Agora eu tenho um filho, tenho que garantir o futuro dele. Mas [para Rodrigo] nunca é o momento. Não dá? Desejo sorte para ele, que ele fique milionário e arrebente, porque ele tem potencial, é um cara muito bonito e carismático. Não adianta uma relação de mão única. Ele mesmo fala 'abençoado para abençoar'. Então, faz isso. Ele postou que os fãs fizeram mais por ele do que a família. Isso me atingiu, porque ele sabe o que fiz por ele. Não é justo comigo", desabafou.

O advogado recordou que ele e Rodrigo chegaram a briga logo que ele deixou o BBB 22, no entanto, o gerente comercial o chamou para assistir ao jogo do São Paulo, no Morumbi, do qual ele sofreu o grave acidente depois. "A última vez que o vi foi no hotel [depois da eliminação]. A gente teve uma discussão e eu preferi me afastar. Tinha a ver com relação. No dia do jogo, ele aparece e me chama para ir. Falei 'minha mulher está grávida e pode ter filho a qualquer momento'. A questão da relação sempre foi difícil", explicou ele, contando que trocou "eu te amo" com o irmão quando ele estava se recuperado no hospital.

Diogo também contou que ficou chateado com o irmão após ter feito um almoço para ele e Rafael. Os três chegaram a tirar uma foto juntos com Luca, filho do advogado, no entanto, o ex-BBB foi o único que não compartilhou o registro nas redes sociais. "Por quê? Para quê? Isso é promoção? Não, isso é mostrar carinho. Ele tem o jeito dele, e acho que criou um bloqueio familiar. Não acho que ele é uma pessoa ruim, ele é do bem, mas essa questão familiar pega", relatou.

Enquanto estava no reality, Diogo foi o procurador de Rodrigo, e tomou decisão de divulgar os boletins médicos do irmão enquanto ele estava se recuperando. "Soube que muita gente tentou acessar o prontuário e ter imagens dele. Falei que queria concentrar a informação. Minha mulher é médica e me ajudou com os termos. Não vazou uma imagem dele, a gente conseguiu segurança 24 horas na porta da enfermaria, não saiu fake news nem notícia sensacionalista. Eu tinha que preservar a imagem dele, porque entendi que ele agora é uma figura pública e também mantê-lo na mídia de alguma forma. Não podia deixá-lo cair em esquecimento. Ele tinha que sair dali bem e viver disso... se ele me escolheu para ser procurador, é porque ele confia muito em mim. Rodrigo tem muito problema de confiança. Se ele confiou em mim, estou ali para resolver as coisas para ele", disse ele.

O advogado ainda relembrou uma promessa que o ex-BBB fez para ele na última conversa deles. "No dia que ele me dá o último abraço antes de ir para o hotel, no Rio, ele fala 'Vou mudar nossa vida'. Antes do acidente, ele me ligou falando: 'quanto falta para terminar sua obra?'. Falei: 'Rodrigo, não quero dinheiro, quero trabalho. O que eu quero é um irmão que seja um tio para o meu filho, para a gente dar para ele uma família que a gente não teve. Se quiser me ajudar a alavancar profissionalmente, estou aqui'", contou.

Confira a entrevista de Diogo Mussi sobre o irmão na íntegra:

