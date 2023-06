Irmão de Pedro Scooby é preso no Rio e levado para a delegacia

Irmão de Pedro Scooby é preso pela segunda vez; saiba os detalhes

Irmão do surfista Pedro Scooby, João Vitor da Mota Vianna foi preso nesta quinta-feira (29) no Rio de Janeiro. Ele foi levado por falta de pagamento de pensão alimentícia e deve aguardar uma decisão da Justiça.

As informações são do jornal 'O Dia', que contou que um oficial de Justiça conduziu o rapaz para a 32ª DP (Taquara). Ainda de acordo com o veículo, o caso está em segredo de Justiça, já que envolve a família do irmão do surfista.

Essa é a segunda vez que ele é preso. A primeira foi em 2015, quando o empresário tentou subornar policiais em um bar de Vila Isabel, na Zona Norte. Na época, os policiais investigavam a presença de máquinas de caça-níquel no local quando ele ofereceu dinheiro.

João Vitor da Mota Vianna não se pronunciou até o momento sobre as acusações.

