Irmão de Daniel Alves expõe racha na família após prisão: "Estamos tentando"

Irmão de Daniel Alves se pronuncia e diz que escolha da ex-mulher pode estar prejudicando o craque

Irmão de Daniel Alves, o pagodeiro Ney Alves revelou que há divergências na família sobre os rumos de atuação da defesa do jogador. Preso sem direito à fiança na Espanha, ele segue defendido por uma advogada contratada por sua ex-mulher, Dinorah Santana.

É que ela também é a empresária e cuida da carreira do craque. Só que o irmão quer alguém que tenha experiência em Direito Criminal.

"Desde que chegou a notícia até a gente, estamos tentando viabilizar a ida do meu irmão, Júnior, e da minha mãe [a Barcelona]. Sabíamos que a defesa dele na Espanha é conduzida por uma advogada contratada pela ex-esposa que não é criminalista", afirmou em entrevista a Record.

Ela também disse que inclusive tem um novo profissional para cuidar do caso. "Contatamos um dos melhores criminalistas lá da Espanha e estamos com essa dificuldade de colocá-lo no caso", acrescentou ele.

Ao veículo, a assessoria de Daniel Alves afirmou que "o irmão de Daniel não fala com ele há anos e não tem nenhuma gerência, autorização e autonomia sobre nada que se refere ao atleta".

Mulher está abalada

Joana Sanz (30), esposa do jogador de futebol Daniel Alves (39), usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 23, para fazer uma nova declaração após a prisão do marido. Na sexta-feira, 20, atleta foi preso preventivamente na Espanha, sem direito à fiança, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate em Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022.

"Coração, aguenta tanta dor, por favor", desabafou Sanz, que está casada com Daniel desde 2017, em postagem nos Stories de seu perfil oficial do Instagram. E essa não havia sido a primeira vez que ela usava as redes sociais para desabafar sobre o assunto.