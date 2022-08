Irmão de Bruno Gagliasso deixa briga de lado e defende sobrinhos após racismo

Irmão de Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso sai em defesa dos sobrinhos Titi e Bless após caso de racismo em Portugal

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 13h30

Thiago Gagliasso (33) deixou a rixa com o irmão Bruno Gagliasso (39) de lado e se pronunciou nas redes sociais após os filhos do artista sofrerem racismo durante viagem para Portugal.

Os pequenos Titi (9) e Bless (7), herdeiros de Bruno com Giovanna Ewbank (35), receberam apoio do tio, em meio à briga familiar, após terem sido alvos de ataques e ofensas por uma mulher branca portuguesa.

“Estou passando aqui para me solidarizar com meu irmão, dar muita força para a família, independente de qualquer coisa, de política ideológica, a gente é irmão, somos uma família e pode ter certeza que também dói aqui dentro”, começou falando no registro, publicado no domingo, 31, em seu perfil no Instagram.

Na sequência, Thiago contou que esteve com os sobrinhos recentemente: “Eu tive há pouco tempo com esses moleques, tanto a Titi quanto o Bless, duas crianças maravilhosas, que pelo menos a gente consegue manter distantes dessa briga, desse momento conturbado que a gente vem passando. Papai do céu lá de cima sabe das coisas”.

Ao finalizar, ele fez questão de elogiar Gioh pela reação no momento. “Quero parabenizar a minha cunhada pela atitude que ela teve. Eu, certamente, teria feito muito pior porque eu não imagino a raiva e o ódio que deve ter passado no coração dela”.

Ao legendar o post, Thiago escreveu: "Independente de qualquer coisa, faço questão de dar muita força ao meu irmão e sua família pelo episódio lamentável que sofreram. Pode ter certeza que não importa nossas divergências ideológicas em um momento como esse só peço a Deus que os fortaleça, parabenizo a Gio que visivelmente abalada e sem acreditar no que estava vivendo, defendeu seus filhos como uma Mãe exemplar. Muita força!".

Vale lembrar que Giovanna e Bruno também são pais do pequeno Zyan, de 2 anos.

Confira o vídeo de Thiago Gagliasso em apoio à família do irmão, Bruno Gagliasso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Gagliasso (@thigagliasso)

Bruno Gagliasso abre o jogo sobre relação com o irmão Thiago

Recentemente, Bruno Gagliasso falou sobre a relação conturbada que tem com seu irmão, Thiago Gagliasso. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme (39), ele contou sobre o afastamento do irmão e os motivos para não ter mais contato com ele. Ao ser questionado se acha possível uma reaproximação dos irmãos, Bruno respondeu: "Em algum momento talvez sim. Hoje não consigo enxergar. Porque admiração, respeito, afinidade, hoje não sinto por ele. Mas o que eu sinto é o amor de irmão, isso nunca vai apagar. E a saudade de tudo o que a gente viveu. É mentira falar que não doi, mas a gente pensa muito diferente. Não é pensamento político, é como a gente enxerga a vida que é diferente. Tenho que respeitar e respeito. Minha mãe sofre muito, mas é a vida".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!