Irmã do ator Rafael Miguel fala sobre a prisão de Paulo Cupertino

Irmã de Rafael Miguel, Camila Miguel abre o coração ao falar sobre como está após a notícia da prisão de Paulo Cupertino

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 12h57

Irmã do ator Rafael Miguel – que foi assassinado junto com os pais há três anos -, Camila Miguel participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, para comentar sobre a prisão de Paulo Cupertino, que é o homem acusado de ter cometido o crime e estava foragido. Ela contou que ainda está assimilando a notícia e espera pela justiça.

“Confesso não sentir muita coisa, ainda não consegui processar tudo. Nós estamos no sentimento de que algo possa acontecer agora, talvez uma justiça seja feita, por mais que não tenhamos nenhum desfecho de como vai serfeito agora, mas foi um baque. Veio de repente”, disse ela.

Então, ela contou como a família está se sentindo neste momento. “Toda a frustração de todos esses anos esperando, sem ter notícias do que estava sendo feito, sem encontrar ele, a gente acaba armando uma defesa para não se frustrar ainda mais. A gente continua preso ao sentimento de seguir em frente. Já tivemos a família destruída, então nos esforçamos ao máximo dia após dia para seguir em frente, construir nossa paz, nossa segurança e nossa felicidade”, afirmou.

A prisão de Paulo Cupertino aconteceu na segunda-feira, 16, pela Polícia Civil de São Paulo. O crime aconteceu em junho de 2019 com a morte de Rafael Miguel e os pais dele, João Alcisio Miguel e Mirian Selma Miguel, a tiros.