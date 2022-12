Irmã do ator Betito Tavares, de 'Coração de Estudante', revela a causa da morte dele

Irmã de Betito Tavares revela que o irmão tinha transtorno mental e explica o que ele estava enfrentando

ALERTA: este texto aborda um conteúdo sensível e que pode ser gatilho para algumas pessoas. Caso precise de ajuda, procure um profissional ou o atendimento do CVV (Centro de Valorização da Vida). Ligue 188.

O ator Betito Tavaresfaleceu na semana passada aos 42 anos de idade. Ele era conhecido por ter interpretado o personagem Cardosinho na novela Coração de Estudante, da Globo e que está sendo reprisada no canal Viva. A irmã dele, Milena Tavares, conversou com o site UOL e revelou o que aconteceu com o rapaz .

Na entrevista, ela contou que Betito enfrentava um transtorno mental, a esquizofrenia, e estava afastado dos palcos. Ele estava triste por não conseguir trabalhar e tirou a própria vida na semana passada. Ela revelou que ele e a família demoraram para perceber os sinais do problema mental dele, mas ele já estava fazendo o tratamento.

"Ele estava controlado, tomando remédio, fazendo o tratamento, mas, infelizmente, não aguentou o tratamento, não aguentou a tristeza, não aguentou a vida que ia para um caminho que ele não queria. E tirou a própria vida", disse ela ao site UOL, e completou: "A esquizofrenia provoca depressão... É muito difícil ver um transtorno tirar o brilho tão grande de pessoa. Há muito preconceito e ele ficou sozinho. Tinha fama, visibilidade e, de repente, a doença tirou tudo".

Renato Góes lamentou a morte de Betito Tavares

Após a notícia da morte de Betito Tavares, o ator Renato Góes, que interpreta o Tertulinho na novela Mar do Sertão, da Globo, escreveu um recado para lamentar a tristeza do momento. Ele postou no Twitter uma mensagem para o amigo.

"Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador quando ele foi embora fazer sua 1ª novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hoje perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Beijo nos amigos e família", disse ele.