Irmã de Zezé di Camargo, Luciele já teve outras confusões familiares; relembre

Luciele se tornou assunto ao comentar briga na família do irmão, Zezé di Camargo

Irmã de Zezé di Camargo e Luciano, Luciele di Camargo se tornou assunto nesta semana após fazer publicações que foram relacionadas à polêmica envolvendo seu irmão, sobrinhos e Graciele Lacerda. No entanto, esta não é a primeira vez que a atriz teve uma confusão familiar. Relembre a seguir.

Em dezembro de 1998, a família de Zezé di Camargo, Luciano e Luciele passou por um momento de tensão . O político Wellington Camargo, também irmão dos artistas, foi sequestrado na cidade de Goiânia e a atriz precisou se mudar às pressas para a casa de Júlio Rocha, seu namorado à época.

"Eu a conheci fazendo teatro. Foram três meses antes de ter aquela história do sequestro. Aí o que aconteceu? Eu estava namorando, sequestraram o irmão dela, aí a família toda falou para ir morar comigo", relembrou o galã em entrevista ao podcast Fora do Script, de Alex Paim.

Leia também: Entenda briga entre Zezé di Camargo e o filho caçula que virou demissão

Hoje, casada com o ex-jogador de futebol Denilson, ela já quis esconder o relacionamento há alguns anos. "Luciele não queria me assumir, na época. Ficamos muitos meses namorando escondido e eu queria que divulgasse", disse o comentarista, em entrevista ao podcast Fala, Brasólho, de Fred Bruno.

"Então, a gente ficou uns seis ou sete meses escondido. Eu dizia para a gente assumir e ela começou a me colocar terror sobre o Emanuel", completou. De acordo com o ex-atleta, ela teria receio da imagem que os jogadores de futebol tinham na época.

Ao lado de Denilson ela teve dois filhos, Maria Eduarda e Davi. Em meados de dezembro de 2022, a atriz desabafou aos seguidores após ser criticada pelos herdeiros. "Eu sou uma mãe chata! Sim, fui 'diagnosticada' como uma mãe chata, pra quem é mãe de pre adolescente ou adolescente sabe que uma hora ou outra esse titulo chega."

"[Chega] quando determinamos tempo para usar o celular, quando falamos não para aquele rolê no shopping com a turma da escola porque o filho não foi bem em uma prova, quando não deixamos ir em uma festinha de amigos porque o filho/a te respondeu com falta de respeito, chega também quando determinamos o horário de dormir", continuou.

"Somos chatas, por repetir inúmeras vezes as mesmas falas, as mesmas cobranças, os mesmos limites, os mesmos ensinamentos. Mais que cactos acontece que eles não aprendem logo de uma vez? Acontece que, eles também são chatos, chatos pra um, e também estão, assim como nós aprendendo a lidar com tudo isso!".