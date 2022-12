Irmã de Pelé diz que mãe do jogador ainda não sabe sobre sua morte

Dona Celeste, mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, ainda não recebeu a notícia de seu falecimento

Maria Lúcia do Nascimento, irmã do Rei Pelé, que faleceu nesta quinta-feira, 29, depois de uma batalha contra um câncer de cólon, revelou que a mãe do jogador, Dona Celeste (100), ainda não sabe que seu filho morreu.

A irmã do Rei contou que conversou várias vezes com sua mãe sobre o estado de saúde de Pelé durante os últimos dias, sempre dizendo que estaria rezando pelo irmão. Entretanto, ela admitiu que não sabe se Dona Celeste entende a situação, pois nem sempre ela reagia.

“Não [Dona Celeste não sabe]. Nós conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Ela não está sabendo. Ou sabe. Às vezes, eu falo: 'Celestica, o Dico tá assim'. Ela abre o olho, e eu falo: 'Vamos rezar por ele'. Mas ela não está consciente”, revelou Maria Lúcia, em entrevista para a ESPN.

Saiba qual é a história do apelido Pelé

O apelido surgiu quando Pelé era criança, ainda na escola. Na época, ele pronunciava o nome de seu jogador favorito de forma errada. O jovem jogador de futebol era muito fã do goleiro Bilé, que jogava no Vasco da Gama. Sua atuação chamava a atenção do garoto, que costumava dizer: "Boa Bilé!". No entanto, como a sua dicção ainda estava em formação, o Bilé passou a ser pronunciado como Pelé, e assim surgiu o apelido.