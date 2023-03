Irmã de Neymar Jr. realiza novos procedimentos estéticos para celebrar aniversário

A irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos fez alguns retoques no rosto para comemorar a chegada da nova fase

Nesta segunda-feira, 20, a irmã de Neymar Jr. (31), Rafaella Santos surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao passar a tarde realizando novos procedimentos estéticos faciais para comemorar em grande estilo o seu aniversário de 27 anos, completados no último dia 11.

Poderosa, a morena contratou a equipe da clínica de Natalia Beauty para ir até o hotel em que ela está hospedada, em São Paulo, para realizar novos procedimentos estéticos.

A musa fez questão de deixar a pele iluminada, lábios hidratados, cílios curvados e alongados e sobrancelhas no design brow lamination, através de novos métodos apresentados pela profissional.

Vale lembrar que o festão de Rafaella Santos será realizado nesta noite, em um evento intimista com aproximadamemente 500 convidados, já que na última semana a influenciadora resolveu fazer “esquenta” em sua casa no Rio de Janeiro, para já entrar no clima de comemoração.

“Hoje inicia mais um novo ciclo e eu não poderia deixar de agradecer por mais um ano de vida, mais um capítulo sendo escrito. Gratidão por chegar até aqui e espero que minha história seja regada de amor, paz, luz, esperança e pessoas incríveis ao meu lado”, escreveu ela na legenda da publicação compartilhada em seu perfil oficial.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAFAELLA SANTOS:

Rafaella Santos usa minissaia com recorte estratégico em sua festa

Rafaella Santos, agitou as redes sociais na última semana ao mostrar o look que escolheu para celebrar o seu aniversário de 27 anos.

Para a ocasião, a morena elegeu um modelito mínimo e feito de crochê, composto por top decotado e minissaia com direito a recorte estratégico na lateral, que destacou suas curvas impecáveis.

Para completar o visual, ela apostou em luvas combinando e uma flor na orelha. Inclusive, ela fez um ensaio fotográfico com o look ousado.