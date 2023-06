Irmã de Neymar exibe a virilha tatuada com maiô cavado de R$ 2 mil: "Deliciosa"

Irmã de Neymar exibe a virilha tatuada em clique bem ousado; ela foi muito elogiada

Sempre poderosa, a bela Rafaella Santos surgiu pronta para causar nesta quarta-feira, 14. Nas redes sociais, ela posou com um maiô cavadíssimo e deixou suas curvas de fora no clique bem ousado que rendeu elogios.

Na foto, a irmã de Neymar Jr surgiu com os cabelos bem volumosos e a virilha repleta de tatuagens toda de fora. Ela surgiu usando uma peça amarela da grife Moschino avaliada em R$ 2 mil. O maiô é um dos queridinhos da fashionistas.

Clicado em Miami, o registro rendeu elogios e comentários dos fãs da estrela. "Esse cabelo ficou maravilhoso", comentou um. "Gente, que corpão é esse?", comentou outro. "Simplesmente deliciosa", cravou outro impressionada com as curvas da influenciadora.

Na última semana, a empresária deixou os fãs impressionados nas redes sociais! Isso porque a famosa chamou a atenção, ao surgir quase que irreconhecível após passar por uma transformação radical. Na imagem, ela aparece bem diferente, ao adotar o corte long bob, o que destacou o seu rosto esculpido.

Veja:

Há pouco tempo, Rafaella Santos foi flagrada em um dia em uma praia no Rio de Janeiro e impressionou os fãs. A estrela apareceu com biquíni fio-dental ousado ao ser fotografada durante o seu passeio ao ar livre. A beldade surgiu com um modelito rosa e preto e deixou à mostra suas curvas impecáveis, incluindo o decote profundo e o bumbum à mostra, além da barriga sarada e seu corpo tatuado.

Rafaella, que só colocou um coração branco na legenda, recebeu uma chuva de elogios nos comentários da publicação. "Muito linda!",“Como uma deusa”, admiraram os fãs. "Amando esse hair", “Gataaa”, aplaudiram outros.