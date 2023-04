Irmã de Key, do BBB 23, decide mudar de carreira após cirurgia: 'Nunca tive dinheiro'

Em entrevista à CARAS, Keyt Alves falou sobre desejo de seguir carreira de influencer após sucesso de Key Alves no BBB 23

Keyt Alves (23), irmã gêmea de Key Alves (23), ex-participante do BBB 23, aos poucos também tem conquistado seu espaço no mundo dos famosos. A jogadora de vôlei confessou que tem interesse em seguir os passos da irmã e investir no mundo dos influenciadores.

Em entrevista à CARAS Brasil, Keyt abriu a intimidade e contou tudo sobre os planos para os próximos meses. A atleta acaba de sair do hospital após realizar uma cirurgia de uma lesão no joelho e está animada com a recuperação.

"Foi minha primeira cirurgia em relação ao esporte. Foi o ligamento cruzado no joelho direito, igualzinho a lesão que a Key teve meses antes de entrar na casa do Big Brother . A gente brincou que só mudou a perna, porque a dela foi na esquerda", contou ela, que vai precisar ficar nove meses sem jogar.

"Essa lesão atrapalhou todos os meus planos, porque eu já tinha montado uma lista do que eu iria fazer agora nas minhas férias e a lesão foi no último jogo, um dia para entrar de férias ", completou.

Agora em repouso obrigatório, Keyt confessa que vai aproveitar o tempo longe das quadras para acompanhar a irmã nos compromissos profissionais e também conseguir trabalhos como influencer. "Eu falo que não só a minha vida, como a da nossa família, mudou", afirmou.

"Hoje é 100% Key. O público que eu alcancei foi por causa dela e do Big Brother. Até um certo ponto é divertido, muito legal, mas também existem as partes que são complicadas. Principalmente quando ela estava na casa", revelou.

Recentemente Keyt chamou atenção dos admiradores ao passar por procedimentos estéticos, algo que até pouco tempo ela não tinha condições financeiras de fazer. A jogadora confessa que tem sido ótimo ver de perto os privilégios da vida dos famosos.

"Tem que aproveitar, porque são coisas caras que eu nunca tive dinheiro para fazer, como os procedimentos que eu to fazendo agora. E isso é graças a essa visibilidade que a Key teve, que eu e minha família estamos tendo por ela", disse Keyt, toda orgulhosa da irmã.

TENSÃO DE VER IRMÃ NO BBB 23

Mas nem tudo foi festa na vida de Keyt Alves nos últimos meses. A atleta confessou que passou um baita perrengue para conseguir lidar com as críticas enfrentadas pela irmã no BBB 23. Segundo ela, por ser gêmea, sentiu um impacto maior.

"A gente sempre foi muito grudada, desde criança. Eu pensava: 'Se eu não defender ela, quem vai?'. Tinha que dar a minha cara a tapa", disse Keyt, que ficou muito preocupada com a repercussão negativa do programa.

Ela completou dizendo que ficava aflita pela irmã, a quem considera como sua melhor amiga. "Sempre fomos muito próximas. Foi ano passado que a gente se separou pela primeira vez", contou.

"Eu fui para Santa Catarina jogar e ela ficou em São Paulo. Foi mega difícil, a gente se falava todo dia. O mais difícil não foi vê-la pessoalmente, mas foi ficar sem conversar", declarou.