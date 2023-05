Irmã de Key Alves posa de biquíni e chega a ser confundida com gêmea

Jogadora de vôlei Keyt Alves aproveita para renovar bronzeado enquanto se recupera de lesão

Nesta terça-feira, 30, a jogadora de vôlei Keyt Alves (23), irmã da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 23, Key Alves (23), usou suas redes sociais para elevar a temperatura da web! A atleta, que se recupera de uma cirurgia no joelho, após sofrer uma lesão durante uma partida, posou em um passeio de barco, de biquíni, chegando até mesmo a ser confundida com sua gêmea.

“Vamos viver, encantar”, escreveu a jogadora de vôlei, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. A musa posou na proa de uma lancha, aproveitando o dia no mar, ostentando seu corpão impecável enquanto usava um biquíni fio-dental verde musgo e completou o look com óculos escuros.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a namorada do jogador de futebol Fabinho, do Palmeiras. “Maraaaa”, escreveu a irmã gêmea babona. “Muito maravilhosa”, “Uau”, “Que perfeição”, “Linda”, entre outras mensagens. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Keyt Alves.

Veja a publicação da jogadora de vôlei Keyt Alves, irmã da ex-BBB Key Alves, ostentando seu corpo impecável durante um passeio de barco:

Processo para emagrecer

A jogadora de vôlei e ex-participante do Big Brother Brasil 23 Key Alves usou suas redes sociais para compartilhar um pouco do seu processo de emagrecimento depois de sair da casa mais vigiada do país. A atleta mostrou algumas fotos do antes e depois, comentando sobre o tratamento que está fazendo.

"Estou seis meses sem treinar, e olha: o tanquinho vem", revelou a jogadora de vôlei, exibindo sua barriga chapada. "Para quem sempre pede para ver o resultado que está dando, a minha barriga está linda. É o tratamento que eu estou fazendo com o doutor Ale. Vocês viram o antes e o depois, eu vou deixar aqui uma fotinho do antes e depois", explicou.