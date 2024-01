Irmã de homem que pulou de navio surge abalada: "Angústia é grande"

Irmã de homem que pulou de navio também criticou repercussão do caso; ela se pronunciou nesta terça-feira (2)

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Irmã de Carlos Candreva, rapaz que pulou de um navio no final do ano, Christiane Candreva publicou um desabafo nas redes sociais. Ela afirmou que segue em busca de notícias após o destino trágico do rapaz.

"A todos que estão em busca de notícias: não temos, amigos", disse ela. "Ainda permanecemos sem nada. As buscas continuam, a angústia é grande. Estamos tentando lidar com a situação da melhor forma."

Ela também lamentou os comentários negativos que seguem circulando sobre seu irmão. "Amigos, infelizmente, os comentários de ódio acabam chegando até mim e minha família. Não perca tempo discutindo com pessoas rasas e vazias. Opinião pode ter, mas ninguém está pedindo", completou.

Christiane Candreva ainda pediu a ajuda dos seguidores. "Pessoas com tanto tempo na internet para fazer isso só podem ser infelizes. Me ajudem fazendo denúncia. Vamos apenas denunciar todos os discursos que propagam ódio", pediu.

Homem caiu no mar e segue desaparecido

Foi revelada a identidade do rapaz que caiu no mar durante um cruzeiro que aconteceu na última semana. Trata-se de Carlos Candreva, que foi ao evento para assistir aos shows ao lado de uma pessoa não identificada.

As informações foram reveladas pela assessoria de imprensa da Marinha, que comanda as buscas pelo rapaz. Nascido na cidade de Tupã, no interior de São Paulo, Carlos Candreva é escritor e DJ. Ele tem mais de 15 mil seguidores nas redes sociais.

De acordo com relatos, ele estava discutindo com uma pessoa quando se jogou no mar. No cruzeiro se apresentavam artistas como Alexandre Pires, Ana Castela e Léo Santana. A situação deixou os ocupantes do navio em choque. Muitos influenciadores estavam a bordo.