Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, tem mala extraviada e faz desabafo em viagem: 'Estragou'

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, jogador do Flamengo, adiou volta ao Brasil para ver se pertences aparecem

Em viagem pela Europa, Dhiovanna Barbosa relatou aos seguidores que suas malas foram extraviadas e ainda não foram encontradas. Esse é um dos principais problemas enfrentados pelas empresas aéreas e aeroportos.

"Não tenho a volta confirmada ainda, mas confesso que o fato das minhas malas terem sido extraviadas me deixou muito na bad e estragou um pouco a minha viagem...", confessou a influenciadora.

Em conversa com os seguidores, a irmã do jogador de futebol Gabigol contou que até adiou a volta para o Brasil após as bagagens serem perdidas em voo.

"Ainda não encontraram minhas malas, então tô tentando dar mais um tempo por aqui para ver se eles resolvem isso antes de eu voltar para o Brasil!", explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dhiô Barbosa. (@dhiovannab)

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Dhiovanna tem as malas extraviadas. No início de agosto, ela também viu seus pertences serem perdidas em outra viagem.

"Eu obviamente tô vivendo um pesadelo, parecia que eu estava sentindo, porque desde a hora em que eu saí de casa eu tô falando dessas malas e simplesmente minhas malas sumiram. Gente, eu tô com tanta raiva, eu tô com tanta vontade de chorar. Juro por Deus que eu não sei mais o que fazer", lamentou.

Dhiovanna Barbosa é adepta de procedimentos estéticos

Dhiovanna Barbosa chama atenção na web pelas transformações que fez no corpo e, principalmente, no rosto, ao longo do tempo. Nas redes sociais, internautas já questionaram o excesso de procedimentos estéticos que a modelo de 21 anos fez.

Sincera, Dhiovanna chegou a listar cada um deles. Respondendo curiosidades de um seguidor, a jovem revelou que fez botox preventivo, preenchimento labial, harmonização facial, rinoplastia e colocou silicone.

Em entrevista recente, Dhiovanna desabafou sobre as críticas que sofreu em relação ao corpo. Ela revelou ainda que passou por tratamento psiquiátrico para combater ansiedade e depressão.