Irmã de Bruna Biancardi revela mudança de postura: ‘Ficava revoltada’

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi foi questionada sobre as críticas que sua família já recebeu e revelou mudança em seu posicionamento

A influenciadora digital Bianca Biancardi, que é irmã de Bruna Biancardi, abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e foi surpreendida com uma pergunta sobre as críticas para sua família e sua irmã. Então, ela decidiu contar que mudou a sua postura e não ofende mais com os comentários negativos.

Bianca disse que já ficou muito irritada com os comentários maldosos, mas decidiu não se importar mais. "Hoje, graças a Deus, eu não ligo mais. Eu já liguei. No começo, quando minha irmã teve toda aquela repercussão, eu ligava muito, ficava muito incomodada. Como assim estão falando isso dela? Como assim estão falando isso da nossa família? Eu ficava revoltada, para falar a verdade, e eu queria defender, queria provar, queria falar que ela não era nada daquilo. Mas não adianta”, afirmou ela.

E completou: "Tem muita gente amargurada, muita gente ruim, muita gente que inventa história, que quer pensar o pior da gente. Honestamente, hoje em dia, eu cag•. Essa é a real. Eu acho até engraçado algumas coisas. A gente sabe quem a gente é, a nossa família sabe, e é isso que importa. A gente não tem que provar nada para ninguém”.

Além disso, Bianca revelou detalhes de como é o seu trabalho com a irmã famosa. Ela disse que cuida da parte financeira na empresa de Biancardi. “Eu cuido da parte financeira, balanços, notas fiscais, contabilidade, cobranças, pagamentos de funcionários da empresa e da vida pessoal, contratação de funcionários, pagamentos de serviços e faço bastante coisa da vida pessoal também”, afirmou.

Bruna Biancardi mostrou foto com os pais e a irmã

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou fotos inéditas com seus pais, Telma Fonseca e Edson Ribeiro, e com a irmã, Bianca Biancardi. Ela é discreta com sua vida pessoal e preserva a intimidade de sua família. Porém, ela abriu uma exceção ao celebrar o batizado da filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr.

Em um novo álbum de fotos sobre a festa da herdeira, ela compartilhou foto rara com os pais e a irmã. Na imagem, ela apareceu rodeada pelos pais, a irmã, o cunhado, a filha e o ex-namorado durante a celebração do batizado.