Irina Shayk está rompendo amizades para proteger affair com Tom Brady

Segundo o 'Page Six', Irina está comprometida em fazer o romance dar certo e tem medo de que rumores possam atrapalhar

Irina Shayk estaria apostando alto no relacionamento com Tom Brady a ponto de romper amizades para fazer dar certo. Segundo o Page Six, a modelo russa está tão empenhada no affair, que decidiu se afastar de pessoas que poderiam vazar informações sobre o casal para evitar situações embaraçosas.

Uma fonte próxima a modelo disse ao veículo que ela estreitou seu círculo interno por conta de Brady. “Ela tem medo de que rumores estranhos possam assustá-lo”. Brady e Shayk foram fotografados juntos no dia 24 de julho dentro do carro dele em meio ao que parecia um encontro no fim de semana no apartamento do astro da NFL em Los Angeles.

“Ela realmente quer que isso funcione. Ele é um cara legal americano", acrescentou a fonte próxima de Shayk.

O affair entre o ex-jogador e a modelo, que é ex de Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper, veio à tona depois de flagras da imprensa internacional. O casal apareceu trocando carinhos e se divertindo juntos em momentos no carro após passarem o final de semana juntos na casa dele em Los Angeles.

As estrelas já foram flagrados juntos mais de uma vez, recentemente eles tiveram um encontro romântico em um restaurante japonês. Isso segundo o Page Six, que conversou com uma pessoa que estava no mesmo ambiente e deu detalhes do que os possíveis pombinhos fizeram.

Tom e Irina frequentaram o famoso Sushi Azabu, no bairro da Tribeca, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no dia 28 de julho. “Eu estava jantando no balcão, quando terminava minha refeição, vi Tom Brady estava entrando”, revelou a fonte. O informante ainda completou que os funcionários do local escoltaram o ex-jogador para uma sala privativa e logo depois a modelo chegou.

Fontes afirmam que Gisele Bündchen ‘não está nada feliz’ com confirmação de namoro de Tom Brady

Gisele Bündchen não gostou nem um pouco da notícia de que seu ex-marido, Tom Brady, já estaria vivendo um novo romance com a top model russa Irina Shayk após o divórcio deles em outubro do ano passado.

As informações foram publicadas pelo TMZ nesta segunda-feira, 24, e afirmaram que Gisele "não está nada feliz" com a notícia de que Tom está namorando Irina. A 'bomba' veio poucos dias depois do aniversário de Gisele, que foi celebrado em 20 de julho.