Irandhir Santos, o José Lucas de 'Pantanal', se declara ao marido: ''Sorte a minha''

Ator Irandhir Santos, que dá vida ao Zé Lucas de 'Pantanal', presta homenagem para o marido, Roberto Efrem Filho, na web

O ator Irandhir Santos (44), que dá vida ao peão Zé Lucas de Nada no remake de Pantanal, usou as redes sociais para mostrar seu amor pelo amado!

Casado com o professor universitário Roberto Efrem Filho, o artista da novela das nove compartilhou registro raro do marido e fez uma declaração de amor na noite de terça-feira, 20.

Na imagem, publicada nos Stories do Instagram, Roberto aparece sozinho, com um sorriso discreto no rosto, e recebeu homenagem do artista.

"A sua vida, o meu caminho, nosso amor. Que sorte a minha", escreveu Irandhir Santos no post em sua rede social. Discretos em relação à vida pessoal, Irandhir e Roberto estão juntos há 12 anos e moram em Recife, na capital pernambucana.

Confira a declaração de Irandhir Santos para o marido:

Rafa Kalimann faz festa para elenco de 'Pantanal' em sua casa

A novela Pantanal está chegando ao fim e o elenco se reuniu em festa promovida pela influenciadora Rafa Kalimann (29) em sua mansão no Rio de Janeiro! A namorada de José Loreto (39), que interpreta o peão Tadeu no remake da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa, abriu sua casa na capital carioca para receber os atores do folhetim das nove. Nas imagens postadas pela anfitriã, aparecem Loreto, Alanis Guillen (24), Guito (38), Paula Barbosa (36), Silvero Pereira (40) e Camila Morgado (48). A festa intimista teve até show de voz e violão com Silvero e Guito. "Só vibe boa", declarou Rafa.

