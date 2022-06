Irandhir Santos fala pela primeira vez após cirurgia

Irandhir Santos deixa recado para os fãs após sofrer um acidente nos bastidores da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 09h19

O ator Irandhir Santos se pronunciou nas redes sociais após a revelação de que ele precisou passar por uma cirurgia no ombro. O artista caiu do cavalo em uma gravação da novela Pantanal, da Globo, e foi rapidamente atendido. Assim, na noite de quarta-feira, 22, ele compartilhou um recado sobre sua recuperação.

“Agradeço as diversas mensagens que tenho recebido. Estou bem. A cirurgia aconteceu há algumas semanas e correu muito bem. Já iniciei a fisioterapia e retornarei ao trabalho logo mais. Zé Lucas, afinal, tem uma sela de prata para disputar”, disse ele, citando o enredo do seu personagem na novela.

Declaração da Globo sobre o acidente

A Globo também já se pronunciou sobre o ocorrido com o ator. "Há algumas semanas, enquanto gravava cena montado em um cavalo, no Pantanal, o ator teve um incidente, foi prontamente atendido, e já está previsto para voltar às gravações nos próximos dias", informou a assessoria de imprensa do canal.

Vale lembrar que Irandhir Santos interpreta o personagem José Lucas de Nada na segunda fase da novela Pantanal. Na primeira fase da trama, ele interpretou o personagem Joventino jovem.