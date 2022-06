Irandhir Santos é flagrado no shopping após se recuperar de cirurgia

Irandhir Santos, o José Lucas da novela Pantanal, curtiu passeio em um shopping após se recuperar de queda de cavalo nas gravações

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 09h14

O ator Irandhir Santos, que interpreta o José Lucas no remake da novela Pantanal, da Globo, aproveitou a noite da última quarta-feira, 30, para curtir um passeio em um shopping no Rio de Janeiro. Ele foi flagrado caminhando pelos corredores do local ao lado de um amigo.

Esta foi a primeira aparição pública de Irandhir Santos desde que ele passou por um incidente nas gravações da novela Pantanal em uma fazenda. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, o artista sofreu uma queda de cavalo e foi levado ao hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para o diagnóstico.

Ele precisou passar por uma cirurgia e fez sessões de fisioterapia para se recuperar. Na época, a Globo informou: “Há algumas semanas, enquanto gravava cena montado em um cavalo, no Pantanal, o ator teve um incidente, foi prontamente atendido, e já está previsto para voltar às gravações nos próximos dias”.

O próprio ator comunicou que está bem. “Agradeço as diversas mensagens que tenho recebido. Estou bem. A cirurgia aconteceu há algumas semanas e correu muito bem. Já iniciei a fisioterapia e retornarei ao trabalho logo mais. Zé Lucas, afinal, tem uma sela de prata para disputar”, contou.

Fotos de Irandhir Santos no shopping:

Fotos: Webert Belicio / Agnews