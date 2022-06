Irandhir Santos cai do cavalo e faz cirurgia no ombro, diz colunista

Irandhir Santos sofreu um acidente nas gravações da novela Pantanal, da Globo, informou o colunista Lucas Pasin

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 11h32

O ator Irandhir Santos sofreu uma queda de cavalo nos bastidores de uma das gravações da novela Pantanal, da Globo, informou o colunista Lucas Pasin, do site UOL. De acordo com a publicação, o artista caiu do cavalo e sentiu dores no ombro.

Ele foi levado ao hospital em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e recebeu o diagnóstico de que precisaria passar por uma cirurgia. Assim, ele decidiu fazer o procedimento em um hospital de Recife e fez sessões de fisioterapia. Ainda de acordo com o colunista, Irandhir foi afastado das gravações por alguns dias e deverá retomar suas cenas na próxima semana.

Por enquanto, a assessoria de imprensa da Globo informou que está apurando o assunto.

Vale lembrar que Irandhir Santos interpreta o personagem José Lucas de Nada na segunda fase da novela Pantanal. Na primeira fase da trama, ele interpretou o personagem Joventino jovem.