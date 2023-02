Invadiu? Virginia Fonseca se perde em Salvador e vai parar na casa de fã: “Me salvaram!”

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou pelo maior perrengue ao se perder da equipe durante Carnaval em Salvador

Perrengue atrás de Perrengue! Na noite deste sábado, 18, a influenciadora Virginia Fonseca (23) vivenciou uma situação inusitada que causou espanto nos internautas.

Isso porque durante o Carnaval de Salvador a esposa de Zé Felipe (24) foi parar na varanda da casa de uma seguidora.

Tudo aconteceu quando a loira, que acompanhava o maridão no bloco, se perdeu dos amigos e por sorte foi socorrida por uma fã, que cedeu sua casa para Virginia curtir o Carnaval em segurança até conseguir entrar em contato com sua equipe.

"Coisas que só acontecem comigo! Ficamos perdidos, e uma seguidora cedeu a casa para a gente ficar", contou a influenciadora na varanda da casa em frente aos trios elétricos.

Na sequência, a mãe de Maria Alice, de 1 ano, e Maria Flor, de 3 meses, mostrou a reação da anfitriã ao recebê-la em seu lar. "Invadimos a casa da seguidora [risos]", brincou Virginia. "As perfeitas que me salvaram [risos]. Eu estava perdida, gente! No meio do povo e seguindo o fluxo. Estamos no camarote VIP aqui, comida e tudo mais", afirmou.

Após toda confusão, Virginia foi resgatada pela equipe de Zé Felipe que a direcionou para o lugar certo. "Ele [Dudu] me buscou lá na casa da seguidora para vir para o camarote que era para eu ter vindo desde o início, mas foi ótima a tour, amei!", concluiu.

Folia

Antes de pasar momentos de perrengue, Virginia Fonseca agitou as redes sociais ao mostrar a sua chegada no carnaval de Salvador, na Bahia.

A esposa de Zé Felipe exibiu o look escolhido para o evento, que foi composto por um top da grife Dolce & Gabbana e uma minissaia laranja.

