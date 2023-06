Intimissimi promove festa do pijama em São Paulo

Evento reúne time de influenciadoras e jornalistas para viver imersão na nova coleção da marca italiana

A marca italiana de lingerie e nightwear, Intimissimi, realizou sua PJ Party, uma festa do pijama cheia de convidadas e ativações especiais, em um casarão localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, para celebrar a chegada da nova coleção da marca com ações comemorativas em suas lojas físicas e e-commerce.