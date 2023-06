Internautas relembram vídeos de relacionamento antigo de Virginia e elogiam Zé Felipe

Web detona antigo namorado de Virginia Fonseca e exaltam relacionamento com Zé Felipe

Nos últimos dias, um dos casais mais famosos do momento, formado pela influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe, voltou a ser assunto nas redes sociais. Isso porque, alguns internautas começaram a resgatar alguns vídeos que criticavam a forma como a empresária era tratada em seu relacionamento anterior, com o youtuber Pedro Rezende.

Através das imagens, dá para ver que Rezende faz alguns comentários maldosos sobre a aparência da ex-namorada, tal como sobre as roupas que Virginia usava na época. Pedro ainda se mostrava um pouco rude com a influenciadora, reclamando bastante dos gastos que ela teria feito em seu cartão de crédito.

Então, o vídeo resgata alguns momentos para lá de fofos vividos pela influenciadora digital com seu atual marido, o cantor Zé Felipe, onde o jovem sempre faz questão de exaltar sua amada, tratando ela com o maior carinho possível, de acordo com os internautas.

Foi assim que alguns usuários começaram a comparar os dois relacionamentos de Virginia Fonseca, detonando Pedro Rezende e exaltando Zé Felipe. “Todas nós passamos por alguns Rezendes antes de chegar em um Zé Felipe”, “O Zé sem dúvidas deve ser um marido top, ele enaltece a Virginia a cada momento”, “Eu quero um dia que alguém faça um rap tosco para me defender só porque alguém me magoou, eu quero ter alguém que seja para mim igual o Zé Felipe é para a Virginia, meu Deus esse homem é o mínimo, mas é o máximo quando o assunto é ela”, são alguns dos comentários.

Virginia Fonseca é uma influenciadora digital e empresária de 24 anos de idade, nascida no dia 6 de abril de 1999, na cidade de Danbury, em Connecticut, nos Estados Unidos da América. A famosa é mãe de Maria Alice e Maria Flor, frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. Conhecida por seu canal no YouTube desde 2016, a loira já namorou o também youtuber Pedro Rezende.

Esse vídeo viralizou no app vizinho e mostra a diferença de tratamento de Rezende e Zé Felipe com a Virgínia! pic.twitter.com/CUuXvBLYnO — Wes Gossip (@wesgossip) June 1, 2023

Virginia Fonseca revela conversa importante com Zé Felipe: ‘Disposta’

Durante uma entrevista com o colunista Leo Dias, Virginia Fonseca falou que não dispensa se mudar para outro país ao lado da família no futuro. "Ainda nada certo, mas se for preciso estou super disposta a ir. Isso foi algo que o Zé sempre quis, então se for para ir mesmo, faremos de tudo para dar certo. Ainda não batemos o martelo”, contou ela.