Internautas reagem à separação de Belo e Gracyanne Barbosa: 'Não acredito no amor'

Gracyanne Barbosa e Belo estão se separando após 16 anos juntos; veja a reação dos internautas após o anúncio da separação do casal

Gracyanne Barbosa e Belo se divorciaram após 16 anos de casamento, a novidade que pegou a web se surpresa e através das redes sociais os internautas reagiram à notícia da separação. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, os dois se separaram há cerca de oito meses.

Na última postagem feita por Belo no Instagram, a influenciadora fitness chegou a comentar “Um espetáculo”, acrescentando um emoji de apaixonada. Nos comentários a web se dividiu nas reações: “ué? Tão separados a 8 meses e ela ainda comenta nas fotos dele kkk”, questionou uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Pires (@belo)

“Bom eu só acredito no que sai da boca dos próprios envolvidos, então vou esperar eles se pronunciarem sobre o porquê se assim eles quiserem”, acrescentou outra. “Gra meu amor minha Deusa, diga que é mentira, por favor… vocês não se separaram…”, disse uma terceira.

Muitos ainda reagiram ao rumor de traição por parte de Gracyanne: "Passado que a Gracyanne colocou chifre nele", comentou um seguidor. "Vish o homem tomou gaia agora vem o melhor álbum do mundo kkkk", escreveu outro.

Confira alguns posts:

nem ia beber hoje mas descobri que belo e gracyanne barbosa se separaram — júlia flores e seus cometas (@trippyfloesr) April 18, 2024

como assim belo e gracyanne barbosa se separaram? não acredito mais no amor 💔 pic.twitter.com/nWYt0dRWfg — PAIVA (@paiva) April 18, 2024

a viviane araujo lendo q a gracyanne barbosa colocou chifre no belo pic.twitter.com/3iSU7JaE9f — pedrin (@uepedrx) April 18, 2024

Equipe de Gracyanne e Belo rompe o silêncio sobre a separação

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo tomou conta do mundo das celebridades na tarde desta quinta-feira, 18. Depois de vários rumores circularem pela web, a equipe dos dois se pronunciou por meio de uma declaração oficial.

A declaração traz a confirmação do término, mas informa que Belo não quer se pronunciar sobre sua vida pessoal. Leia aqui a mensagem enviada pela assessoria de imprensa deles: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".

Os rumores de pivô na separação

O fim do casamento do cantor Belo com a musa fitness Gracyanne Barbosa teria acontecido por causa de uma traição. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria traído o marido com um personal trainer.

No programa Fofocalizando, do SBT, o colunista contou que Gracyanne admitiu que viveu um romance com o personal e Belo descobriu. Inclusive, ela contou que o casamento realmente chegou ao fim.