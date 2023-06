Internautas debocham de pedido de desculpas de Neymar após trair Bruna Biancardi: ‘Passar pano’

Web critica postura do jogador de futebol Neymar Jr. após pedir perdão à namorada grávida de seu filho

Nesta quarta-feira, 21, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., decidiu fazer uma carta aberta para sua namorada, a modelo e influenciadora digital, Bruna Biancardi, que está grávida de seu primeiro filho com o atleta, para pedir desculpas por sua traição. Porém, a internet não perdoa, detonando o futebolista após a confissão.

Através das redes sociais, os internautas se posicionaram perante ao acontecido, chamando o jogador de ‘moleque’ e criticando o pedido de desculpas, considerando ele de mau gosto, debochando da sinceridade de Neymar. Alguns ainda foram mais longe, afirmando que aos 31 anos, o atleta ainda se comporta como um adolescente.

“O 'arrisco dizer que erro todos os dias' no contexto do post do Neymar foi 'é amor... Confesso que te chifro todo dia... Mas te amo!!!!'”, disparou uma. “O texto do Neymar pra mulher dele foi basicamente um: errei fui moleque”, afirmou uma outra usuária. “Neymar nesse pedido de desculpas tem a sinceridade de uma nota de 3 reais. Parem de passar pano pra homem de 30 anos na cara! Não é menino!”, criticou uma terceira.

“A mulher grávida, como é que tu vai trair uma mulher grávida? É o mesmo que chutar uma velha e matar um filhote. Vini Jr, vai trazer esse hexa apesar do Neymar, meu sonho", se revoltou uma usuária do Twitter. "Soltou o famoso 'errei, quem nunca'”, ironizou mais um. “Os caras dando parabéns pro Neymar, bicho”, criticou um outro. “Romantizaram a traição só porque é o Neymar, que ridículo”, apontou mais um.

Os caras dando parabéns pro Neymar bicho https://t.co/blqyfM1p9S — Iago (@IagoReverso) June 21, 2023

Porém, alguns amigos do craque saíram em defesa do jogador, admirando a postura de Neymar por admitir seus erros. "Grande é o homem que admite seus erros e pede perdão! Deus sempre nos dá uma nova oportunidade quando confessamos diante dele os nosso erros e pecados! Você é de Deus irmão e sabe do seu propósito aqui na terra, por isso peça a Deus para te livrar dos dilúvios da vida", disse Tirulipa. "É isso, filho... A vida continua sempre nos ensinando. Parabéns", comentou Neymar Pai.

Leia o post completo de Neymar Jr com o seu pedido de desculpas

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos…".

"Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo", finalizou Neymar.