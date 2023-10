Internautas apontam indireta para Bella Campos em nova música de MC Cabelinho

Em nova música lançada nesta sexta-feira, 13, MC Cabelinho supostamente fala sobre de seu término com a atriz Bella Campos; saiba mais!

O cantor e ator MC Cabelinho está dando o que falar entre os internautas. Isso porque nesta sexta-feira, 13, o artista lançou Depois da Meia-Noite, música em parceria com o rapper Djonga. E alguns internautas rapidamente identificaram elementos na letra de música relacionados a sua ex-namorada, a atriz Bella Campos.

Na canção, o cantor supostamente detalhou seu erro, que levou ao fim do relacionamento do casal no fim de agosto. Na letra, ele diz: "É que ontem eu esqueci meu endereço. Eu tava com duas dentro da x6. Uma era atual e a outra minha ex. Imagina a m*rda que eu arrumei. Mas eu juro que não foi minha intenção, só fui perceber depois que acordei."

Ao finalizar o trecho, ele confessa um remorso pelo que fez. "Tô arrependido, mas foi muito bom", cantou o artista. Vale lembrar que o ex-casal se separou após o surgimento de rumores de uma traição por parte de Cabelinho, confirmada posteriormente por Bella ao anunciar o término do relacionamento.

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento (...) Me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", escreveu a atriz na época.

A reação dos internautas

Nas redes sociais, os internautas reagiram à nova música de MC Cabelinho. A grande maioria encarou a letra de forma negativa e se manifestou na internet. "Que nojo foi escutar isso aqui", disse um. "Não sei o que a Bella viu nesse Mc Cabelinho. Ela merece coisa muito melhor", escreveu outro. "Que arrependimentos são esses?", questionou mais um.

nmrl cabelinho, que NOJO foi escutar isso aqui e olha q eu gosto muito das tuas musicas pic.twitter.com/nESnmS1CJD — (a) bell (@iisawknd) October 13, 2023

"To arrependido mas foi muito bom" que arrependimentos sao esses — Alexandre (@desertlionheart) October 13, 2023