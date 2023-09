Internado, Anderson Leonardo, do Molejo, apresenta melhora no quadro clínico

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, segue internado após ser diagnosticado com embolia pulmonar

Na noite desta terça-feira, 12, a assessoria de imprensa do cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde do artista, que foi internado às pressas no último domingo, 10. Após ser diagnosticado com embolia pulmonar, ele segue estável e com "evolução de melhora".

"Comunicado - A assessoria do grupo MOLEJO vem informar que nosso Anderson Leonardo segue internado, porém com um quadro estável e uma evolução de melhora, contamos com todos fãs, amigos e contratantes para continuar com a corrente de orações e vibrações positivas", diz a nota.

A equipe comunicou os fãs sobre a internação através das redes sociais. Na ocasião eles informaram que Anderson foi diagnosticado com pneumonia e estava em observação. "A assessoria do grupo Molejo vem através deste informar que o vocalista Anderson Leonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos amigos e fãs, e esperamos muito em breve que ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante. Reiteramos que a agenda de shows será mantida com os demais cinco artistas do Molejão."

Saiba o que é mbolia pulmonar

A embolia pulmonar é causada pela obstrução das artérias dos pulmões por coágulos que, na maioria das vezes, se formam nas veias profundas das pernas ou da pélvis e são liberados na circulação sanguínea.

Segundo o site de informações do médico Drauzio Varella, a gravidade do quadro é diretamente relacionada ao tamanho do coágulo, que pode ser chamado de trombo ou êmbolo. Os maiores podem chegar a interromper completamente a circulação pulmonar, o que pode ser mortal. Saiba mais!

Câncer inguinal

Em 2022, o cantor Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer inguinal, que atinge a região da virilha. Ele fez o tratamento, mas o tumor voltou na região dos testículos e ele segue sua luta contra a doença.

Há pouco tempo, ele desabafou sobre o tumor. "Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", desabafou ele em um trecho da entrevista ao podcast 'Rocinha Cast'.